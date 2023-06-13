Подмосковье 13 июня 2023, 16:34 Депутат из Химок Артур Каримов снял документальный фильм о помощи жителям Донбасса

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Депутат из Химок Артур Каримов снял документальный фильм «Миссия добра» о помощи жителям Донбасса. Его премьера прошла во дворце культуры «Родина» в День России.

Это уже 3-й фильм Артура Каримова из цикла документалок о доставке гуманитарной помощи военным и жителям Донбасса.

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«Такие миссии добра не только помогают выстоять, но и укрепляют их силу духа, ведь люди видят, что о них помнят и заботятся. Поэтому каждый, кто участвует в сборах гумпомощи, делает большое доброе дело. От жителей новых российских регионов, от бойцов я передаю химчанам огромную благодарность за их поддержку», — сказал Артур Каримов.

После кинопоказа заслуженный артист России Андрей Новожилов представил концертную программу «Родина, где мы живем с тобой».

Зрители также приняли участие в сборе гуманитарной помощи, и в этот день три машины с пятью тоннами груза отправились в зону СВО. Волонтеры организации «Шьем для наших», предприниматели и жители Химок отправили продукты питания, одежду, средства личной гигиены и медицинские принадлежности для жителей Донбасса и военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».

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