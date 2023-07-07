Подмосковье 07 июля 2023, 11:35 Депутат Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной в Лобне работе за год

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Депутат Госдумы Ирина Роднина встретилась с сотрудниками завода «Металл Профиль» в Лобне. Она рассказала о результатах проведенной за последний год работы и вопросах, которые еще предстоит решить.

В городе одновременно реализуют сразу несколько масштабных проектов. Прежде всего, это строительство Северного обхода и ремонт Лобненского шоссе.

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Также в прошлом году сразу в двух школах открылись пристройки, жителей радует Лобненский лесопарк, решен вопрос долгостроев.

«Люди должны знать, что их ждет, должны знать, что сделано. Если не делать отчет, то невозможно двигаться вперед. Мы видим, что и в Московской области, и в стране, и в городе Лобня очень многое меняется, решается. Везде разные ситуации, но все равно все не уходит от внимания. В этом вопросе очень важно, что люди нам помогают: обращаются, пишут, подсказывают, контролируют. Вот это, наверное, и есть командная работа — от губернатора до каждого жителя», — рассказала депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Она сообщила, что уже в 2024 году в микрорайоне Катюшки появится целый образовательный комплекс — школа на 2200 мест и детский сад на 330 мест. Откроют и новую поликлинику на 600 посещений в смену.

Кроме того, начались работы по очистке реки Мещерихи и строительству централизованной канализации на озере Киово.

Все проекты обязательно обсуждают с жителями, которые вместе с администрацией и депутатами заинтересованы в том, чтобы город стал современнее и комфортнее.

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