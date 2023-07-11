Подмосковье 11 июля 2023, 13:11 Депутат Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе в Химках

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Депутат Государственной думы, член высшего совета партии «Единая Россия» Ирина Роднина выступила с отчетом о проделанной работе в Химках. Она рассказала о строительстве социально значимых объектов, развитии культуры и спорта.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что Ирина Роднина встретилась с жителями Химок в зале машиностроительного конструкторского бюро «Искра». Отчет о проделанной работе выслушали члены и сторонники партии «Единая Россия», депутаты и представители администрации округа, трудовых коллективов и организаций.

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«За этот небольшой период в городском округе обновилось большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств. Мы видим изменения во всех сферах: в образовании, здравоохранении, ЖКХ, культуре и спорте. Все решает команда и за это отдельная благодарность администрации во главе с Дмитрием Волошиным», — рассказала Ирина Роднина.

Она добавила, что городской округ Химки является лидером в бизнесе и экономике. Здесь успешно решается вопрос с обманутыми дольщиками и строятся новые транспортные развязки, школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Важную роль в развитии социально значимых направлений играют стимулирующие меры и выплаты для педагогов и медиков, реализуемые в Подмосковье.

Ирина Роднина является координатором партийного проекта «Детский спорт». Поэтому особое внимание она уделила строительству спортивных сооружений и созданию уличных спортивных площадок на базе школьных стадионов.

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