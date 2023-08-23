Подмосковье 23 августа 2023, 16:53 Депутат Ирина Роднина вручила благодарственные письма предпринимателям в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутат Государственной Думы Ирина Роднина встретилась с предпринимателями в Химках. Она и муниципальные депутаты Сергей Малиновский и Артур Каримов вручили бизнесменам благодарности и членские билеты торгово-промышленной палаты.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Предпринимательство — это опора отечественной экономики. Малый и средний бизнес обеспечивают и занятость, и рабочие места и, безусловно, поступление новых налогов. При поддержке команды губернатора за 10 лет в регионе построили и модернизировали почти 400 предприятий. До 2025 года откроют еще 85 новых производств», — отметила Ирина Роднина.

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Депутаты также рассказали о мерах поддержки для предпринимателей в Московской области. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на компенсацию до 50% затрат на приобретение и лизинг оборудования. Кроме того, предприниматели могут получить займы до пяти миллионов рублей со ставкой от двух до 12% сроком до трех лет от Московского областного фонда микрофинансирования.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы решили поздравить предпринимателей и поблагодарить их за вклад, который они вносят в развитие нашей экономики. Сегодня мы выдали 24 благодарности от Совета депутатов городского округа Химки и членских билетов предпринимателям, которые стали новыми резидентами торгово-промышленной палаты», — рассказал руководитель химкинского отделения торгово-промышленной палаты, депутат Артур Каримов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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