Подмосковье 18 марта 2024, 10:32 Депутат Игорь Коханый отметил интерес избирателей к голосованию за места для благоустройства в Подмосковье Медиасток.рф

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Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый посетил более 50 УИКов в Люберцах, Раменском и Жуковском в ходе выборов президента в Подмосковье. Он пообщался с представителями комиссий, избирателями и наблюдателями.

По словам Коханово, в планах — посетить еще около 20 участков. Он отметил беспрецендентную явку и очереди на некоторых УИКах. При этом многие избиратели выбрали дистанционный способ голосования.

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«Мне удалось пообщаться не только с председателями комиссий, но и общался с наблюдателями, с избирателями, с представителями правоохранительных органов. Председатели комиссий, которые давно работают, это не первые их выборы, говорят о беспрецедентной явке. На момент открытия на некоторых участках даже стояла очередь», — сказал он.

Кханый подчеркнул, что на 353-х участках жители также смогли поучаствовать в голосовании по выбору мест для благоустройства на 2025-й год.

«Возле участков стоят волонтеры и предлагают проголосовать за выбор общественных пространств, объясняют, как это сделать. И многие из тех, кто пришли на выборы президента, заинтересовались такой возможностью», — сказал парламентарий.

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