Подмосковье 27 марта 2024, 10:14 Депутат Химок Татьяна Кавторева провела личный прием жителей Пресс-служба администрации города или района

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Более 15 вопросов сферы ЖКХ и благоустройства взяла на личный контроль депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева. Жители отметили, на что нужно обратить особое внимание, на приеме.

«Двое жителей обратились ко мне по вопросам расселения ветхого жилья и оформления ребенка в детский сад. Я на месте проконсультировала их, дала разъяснения по волнующим темам и также взяла обращение, на основе которого сделаю депутатские запросы», — сказала Татьяна Кавторева.

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Другой житель обратился по вопросу содержания своего МКД. Депутат приняла обращение и сделала запрос в профильные службы.

«Спасибо жителям нашего округа за неравнодушие и инициативность! Такая совместная работа поможет сделать город Химки еще комфортнее для всех нас», — добавила Татьяна Кавторева.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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