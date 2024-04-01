01 апреля 2024, 11:35
Депутат Химок Юлия Мамай помогла жителям решить более 30 вопросов в сфере ЖКХ с начала года
Депутат Совета депутатов городского округа Химки Юлия Мамай провела личный прием граждан. Она проконсультировала жителей по вопросам ЖКХ. Всего с начала года депутат помог решить более 30 вопросов данной тематики.
«Первая заявительница, проживающая в доме № 14 на улице Дружбы, обратилась с повторным вопросом по протечке кровли. Проблема существовала и ранее, но была решена, а сейчас вновь повторилась», — прокомментировала Мамай.
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Другие обращения граждан касались несоблюдения графика дератизации и несвоевременного вывоза мусора. Все заявления жителей Юлия Мамай отправила в управляющую компанию и взяла под личный контроль.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.
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ЖКХ
Химки
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