Подмосковье 01 апреля 2024, 11:35 Депутат Химок Юлия Мамай помогла жителям решить более 30 вопросов в сфере ЖКХ с начала года Пресс-служба администрации г. о. Химки

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Депутат Совета депутатов городского округа Химки Юлия Мамай провела личный прием граждан. Она проконсультировала жителей по вопросам ЖКХ. Всего с начала года депутат помог решить более 30 вопросов данной тематики.

«Первая заявительница, проживающая в доме № 14 на улице Дружбы, обратилась с повторным вопросом по протечке кровли. Проблема существовала и ранее, но была решена, а сейчас вновь повторилась», — прокомментировала Мамай.

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Другие обращения граждан касались несоблюдения графика дератизации и несвоевременного вывоза мусора. Все заявления жителей Юлия Мамай отправила в управляющую компанию и взяла под личный контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

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