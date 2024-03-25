Подмосковье 25 марта 2024, 11:27 Депутат Химок Юлия Ишкова приняла свыше 15 обращений жителей с начала года Unsplash

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Более 15 обращений жителей Химок приняла с начала года депутат городского округа Юлия Ишкова. В числе рассмотренных вопросов — социальная поддержка и проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.

«Ко мне обратился житель дома № 40 на Юбилейном проспекте. Его интересовал вопрос проведения капитального ремонта в многоквартирном доме. Помогла ему ознакомиться с информацией о планируемых в этом году работах. Объяснила алгоритм действий, которые необходимо предпринять для внесения МКД в план Фонда капитального ремонта», — рассказала Юлия Ишкова.

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Записаться на встречу с депутатом может любой желающий. В социальных сетях и на сайте администрации городского округа Химки опубликован график приемов на март 2024 года. Телефон для записи: +7 (495) 793-50-55.

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