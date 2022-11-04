Депутат Государственной думы встретился с семьями мобилизованных из Солнечногорска | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 11:01 Депутат Государственной думы встретился с семьями мобилизованных из Солнечногорска

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Депутат Государственной думы встретился с семьями мобилизованных из Солнечногорска. Они попросили Сергея Колунова решить проблему со связью. Депутат обещал разобраться в вопросе поддержки связи между военными и их родными.

Сына Игоря мобилизовали в конце сентября. Сейчас они на связи. Но скоро молодого человека могут отправить в районы боевых действий СВО. И отец переживает: как тогда они смогут общаться.

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Как семьи мобилизованных будут поддерживать связь с родными, депутат Государственной думы обещал уточнить. И даже приоткрыл завесу тайны: этот вопрос сейчас вынесен на обсуждение.

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Также жители рассказали Сергею Колунову о проблемах, которые сейчас требуют решения в Тимоново.

«Здесь проживает порядка 12 тысяч человек. Рядом прекрасное озеро, а выход к нему практически закрыт. Поэтому обязательно этим займемся. Переговорю с министром по благоустройству. Я думаю, что этот вопрос мы в ближайшее время также решим», рассказал депутат Государственной думы Сергей Колунов.

Проблемный дом, инженерные коммуникации и фамилии семей, чьи дети ушли служить по частичной мобилизации. Все это депутат Государственной думы Сергей Колунов взял под личный контроль и пообещал решить вопросы в ближайшее время.