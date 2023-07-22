Подмосковье 22 июля 2023, 12:59 Депутат Госдумы Толмачев выступил перед жителями Лосино-Петровского с отчетом о проделанной работе за год

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Депутат Госдумы Александр Толмачев представил для жителей Лосино-Петровского отчет по итогам работы за год. Мероприятие состоялось в школе поселка биокомбината и СОШ № 2 имени В. В. Дагаева.

Парламентария избрали от одномандатного округа № 127, в состав которого входит муниципалитет. В своем выступлении Толмачев рассказал о законопроектах, принятых Госдумой в целях социальных поддержки граждан.

«Александр Романович [Толмачев] — это наш депутат. И все меня поддержали, что в 2021 году мы сделали правильный выбор. Во-первых, это член партии „Единая Россия“. Во-вторых, это молодой, активный человек, который до сих пор, проработав несколько лет, ни на грамм не сбавляет темп. Мне очень нравится это. И я думаю, меня поддержат все жители городского округа Лосино-Петровский. Такими темпами вперед только и двигаться», — заявил глава муниципалитета Сергей Джеглав.

На территории Лосино-Петровского активно ремонтируют и открывают новые детские сады, школы и больницы. Специалисты продолжают работы по строительству поликлиники и благоустройству парка в поселке Свердловский и многое другое. Также в ходе отчета Толмачев обратил внимание на выполнение просьб избирателей, которые вошли в программу «Единой России».

«Мы узнаем, какие есть просьбы, пожелания и запросы, и включаемся в их решение. Если муниципальное — решаем сразу на месте, глобальные вещи — ведем проработку на федеральном уровне. Если это касается региона, то включаемся в региональные программы. Это не только сверка часов, но и построение планов на будущее», — отметил депутат.

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