Подмосковье 22 декабря 2023, 19:54 Депутат Госдумы Толмачев встретился с семьями погибших бойцов СВО в Подмосковье Пресс-служба «Единой России»

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Депутат Государственной Думы Александр Толмачев принял участие во встрече с семьями воинов, погибших при защите Отечества. Мероприятие состоялось в Богородском городском округе.

Во время церемонии чествовали семьи тех, кто отдал свои жизни защищая Родину. Все они родились в Богородском крае, а погибли при защите интересов России во время проведения СВО, в Афганистане, Чечне и других горячих точках.

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Александр Толмачев поблагодарил семьи военнослужащих за воспитание будущих героев и за атмосферу, в которой росли истинные патриоты. Родным Тарлана Геюшова и Дмитрия Морщинова вручили Ордена Мужества за подвиги павших бойцов.

«Мы увековечиваем память бойцов в муралах, присваиваем их имена школам и спортивным турнирам, открываем „Парты героя“. На этих примерах вырастает целое поколение. Порой доводится слышать, что человек совершает подвиг, потому что он правильно воспитан. Благодарю каждого из вас за этот вклад», — указал Александр Толмачев.

Он добавил, что правительство будет продолжать оказывать поддержку семьям участников спецоперации. По его словам, депутаты всегда рядом и готовый прийти на помощь в решении любых проблем — от бытовых до глобальных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе.

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