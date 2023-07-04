Эксклюзив 04 июля 2023, 17:17 «Жизненная сверхзадача». Депутат Госдумы Толмачев — о значении военной службы по контракту Депутат Госдумы Толмачев рассказал о преимуществах военной службы по контракту

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Меры поддержки военнослужащих по контракту сегодня на очень высоком уровне, считает депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачев. Он подчеркнул, что достойные ежемесячные выплаты сопоставимы с зарплатами высоких должностных лиц. Есть большой спектр льгот для семей, освобождение от налогов, помощь с организацией отдыха, обширные социальные гарантии.

«В юности, когда люди выбирают профессиональную стезю, не все имеют возможность пойти на военную службу. Но контракт открывает двери для тех, кто хотел бы проявить себя в военном деле», — сообщил Толмачев в беседе с «360».

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По его словам, у контрактников — высокая мотивация. Депутат считает, что многие без преувеличения обрели в этом настоящий смысл жизни.

«У людей есть запрос на реализацию своего предназначения, жизненной сверхзадачи. Если прежде многие не могли сформулировать цель жизни, ответить себе на вопрос о том, для чего они живут, то военная служба по контракту дала ответ. Контракт — это возможность для каждого достойно проявить себя, показать свою силу, энергию», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что российская культура, история государства априори воспитывают в жителях потенциальных героев.

Присоединившись к вооруженным силам, человек становится тем, которому Родина доверила отстаивать ее интересы — интересы великой державы. Александр Толмачев

Толмачев рассказал, что в кругу его общения есть несколько знакомых, которые «по зову сердца поменяли гражданские костюмы на военную форму».

«Они понимают, что их знания и навыки востребованы там, где сегодня творится история, и хотят максимально принести пользу для Родины. Недавно контракт подписал руководитель одного из местных отделений „Молодой гвардии“ в Подмосковье, которого я хорошо знаю на протяжении многих лет. Это мужественный и правильный поступок, достойный настоящего патриота», — заключил он.

В Подмосковье работает уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту, он расположен по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Подробности о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о мерах социальной поддержки доступна на портале контрактмо.рф.