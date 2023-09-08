Подмосковье 08 сентября 2023, 22:08 Депутат Госдумы Сергей Пахомов принял участие в выборах в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

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Депутат Госдумы Сергей Пахомов поучаствовал в выборах в Сергиевом Посаде. Он пришел на избирательный участок в школе № 14 в микрорайоне Семхоз.

«Мысли были проголосовать дистанционно, но для меня прийти самому на избирательный участок привычнее, тем более, я здесь недалеко живу. Кому-то удобнее дома, кому-то на работе. Для меня так. Главное, что для жителей созданы условия принять участие в выборах так, как им комфортно», — заявил Пахомов.

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Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах с 8 по 10 сентября. Для удобства избирателей впервые в регионе применяется формат дистанционного электронного голосования.

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