Депутат Госдумы Сергей Пахомов обсудил основные проблемы жителей Подмосковья в сфере ЖКХ

Депутат Госдумы Сергей Пахомов провел стратегическую сессию по вопросам ЖКХ в Подмосковье. Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», Пахомов отметил, что именно в сфере ЖКХ поступает самое большое количество вопросов от жителей.

«Необходимо обеспечить качественные и надежные жилищно-коммунальные услуги по доступной цене, удобные и понятные сервисы, долгосрочные и прозрачные правила для бизнеса в ЖКХ», — отметил депутат.

По его словам, жители Подмосковья поставили много задач в сфере ЖКХ еще в 2016 году. К сегодняшнему дню успешно удалось решить почти все из них. Настоящего перелома удалось добиться по двум основным проблемам: это обманутые дольщики и аварийное жилье. По словам Пахомова, число обманутых дольщиков уменьшилось в четыре раза, в ближайшее время их не останется совсем. Поставлена задача решить этот вопрос уже к 2023 году.

Что касается аварийного жилья, то здесь обеспечение жителей новыми квартирами и домами идет с опережением плана.

Региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Мособлдумы Игорь Коханый рассказал, что лично ему приходит очень много вопросов по благоустройству. Он считает, что план нужно отразить в программе партии. Только за 2016 год в Московской области удалось благоустроить почти тысячу дворов. В 2021 году — уже больше пяти тысяч. Кроме того, отдельное внимание нужно уделить ремонту подъездов, очищению воды в водопроводах, а также проблемам освещения на городских улицах.

В «Единой России» согласились, что обсуждение проблем становится более действенным, когда в нем напрямую участвуют жители региона. Чем активнее будет такое общение, тем легче будет решить вопросы.