Подмосковье 10 сентября 2023, 20:45 Депутат Госдумы Сергей Колунов проверил работу избирательного участка в Истре Владимир Киселёв

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Депутат Госдумы Сергей Колунов проверил избирательный участок № 734 в Истре. Политик пообщался с сотрудниками УИК и узнал, как проходит финальный день голосования.

«Я уже третий день объезжаю участки. Сегодня я приехал в город Истра. Везде атмосфера очень спокойная. Я пообщался с людьми, которые приходят на избирательные участки, а их приходит много», — рассказал Колунов.

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Единственным сюрпризом для депутата стала встреча с Колобком, который развлекал детей рядом с молодежным центром.

С 8 по 10 сентября в Подмосковье проходили выборы. В 20:00 все УИКи закрылись для подсчета голосов.

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