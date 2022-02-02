Депутат Госдумы подарил оборудование больнице во Фрязине

Депутат Госдумы Александр Толмачев подарил фрязинской больнице имени Гольца больничную каталку с подъемным механизмом. Он передал оборудование учреждению вместе с главой округа Дмитрием Воробьевым.

О такой каталке просили сами медики.

«Это новая современная кровать-каталка стоимостью 115 тысяч рублей для нужд хирургического корпуса. Ранее на встречах в учреждении эту просьбу озвучивали сотрудники больницы», — сказал Дмитрий Воробьев.

Депутат Госдумы рассказал, что оборудование приобрели благодаря акции «Спасибо врачам».

«Мы с активистами „Молодой гвардии“ навещаем медучреждения региона, благодарим персонал за работу и дарим угощения. И в один из таких визитов я узнал, что в этой больнице нуждаются в каталке, которая бы автоматически поднималась и опускалась. Я с удовольствием откликнулся на запрос, приобрел ее и передал врачам», — поделился Александр Толмачев.

Для тестирования приобрели только один экземпляр, если каталка будет удобной и функциональной в работе, то докупят еще, пояснил депутат.

«Если не будет нареканий к этому оборудованию, мы будем подключать спонсоров, партнеров и приобретать партию», — сообщил Александр Толмачев.

Депутат и глава округа пообщались с медицинским персоналом, обсудили ряд вопросов, в том числе работу в условиях очередной волны коронавируса. Александр Толмачев заявил, что принято решение увеличить число волонтеров, чтобы помочь снизить нагрузку на медработников.