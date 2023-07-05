Подмосковье 05 июля 2023, 18:52 Депутат Госдумы Панин передал машину УАЗ и гуманитарную помощь бойцам СВО от Подмосковья

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Депутат Госдумы Геннадий Панин доставил на передовую машину УАЗ, бензопилы, медикаменты, обмундирование и предметы личной гигиены. По его словам, главная задача государства и общества — сделать так, чтобы бойцы СВО были обеспечены всем необходимым для эффективного выполнения задач по защите Родины.

«Ребята поблагодарили за поддержку и рассказали о выполнении боевых задач на своем участке фронта. Пообщались о мерах поддержки их семей. Многие из бойцов успели побывать в отпуске и убедиться в оказываемой помощи их семьям», — подчеркнул Панин.

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Во время поездки депутат посетил несколько мест дислокаций: в Новоайдаре он встретился с бойцами саперного полка, где службу несут как мобилизованные, так и добровольцы. Панин также посетил роту войск радиационной, химической и биологической защиты. Подразделению передали колеса для высокопроходимой техники, аккумуляторы и ремкомплекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям.

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