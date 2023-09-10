Подмосковье 10 сентября 2023, 15:44 Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал в Коломне Виталий Сид

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Депутат Государственной думы Никита Чаплин проголосовал на выборах в Московской области. Он посетил избирательный участок в конькобежном центре в Коломне.

Также он оценил введение в этом году в Государственном социально-гуманитарном университете Коломны дистанционного формата голосования.

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«Очень хорошо, что руководство университета поддержало инициативу по дистанционно электронному голосованию. Даже в выходной или отпуске люди смогут проголосовать», — заявил Чаплин.

По словам парламентария, ДЭГ позволяет участвовать в процессе голосования независимо от местоположения и рабочего графика.

«Коломна — это мой избирательный округ и город с великой судьбой, который был форпостом не только Москвы, но и всей России. В Коломне открылось более 100 избирательных участков», — напомнил Чаплин.

Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54% и 2 610 368 избирателей. К 12:00 онлайн проголосовали 379 997 человек. Это уже 85,34% из всех, кто зарегистрировался для участия в дистанционном формате выборов.

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