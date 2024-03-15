Подмосковье 15 марта 2024, 16:31 Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал на выборах в Коломне

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Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал на избирательном участке в Коломне. По его словам, явка избирателей в округе сегодня высокая.

«Уверен, что это самые главные выборы в нашей стране. Сегодня в Коломне высокая явка. Это говорит о том, что люди понимают, насколько сегодня ответственный день, ответственный период для всей нашей страны», — подчеркнул Чаплин.

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Напомним, выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. Во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей также угостят блинами.

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