Подмосковье 18 февраля 2023, 16:44 Депутат Госдумы Колунов встретился с родными военнослужащих в Красногорске

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Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов продолжает проводить приемы родных военнослужащих 120 избирательного округа Подмосковья. Такая встреча прошла в Красногорске, на ней депутат выслушал просьбы жителей, все они приняты в работу.

«Помимо вопросов, связанных с социальной сферой, благоустройством и жилищно-коммунальным хозяйством, часто получаю обращения от семей военнослужащих 120 округа, находящихся на передовой. С близкими наших героев мы встречаемся регулярно и всегда оказываем посильную помощь», — сказал депутат.

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Сергей Колунов рассказал, что один из участников встречи попросил помощи в приобретении дизельного генератора и сопутствующих товаров для военнослужащего, выполняющего боевые задачи в зоне СВО.

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«В ближайшее время приобретем все необходимое и направим в место дислокации воинской части», — отметил депутат.

При поддержке Сергея Колунова в прошлом году в зону проведения СВО было отправлено более 30 машин с необходимой экипировкой, продуктами питания и инструментами. В центры помощи беженцам Подмосковья было передано порядка пяти тонн гумпомощи.

В 120 избирательный округ входят Красногорск, Волоколамск, Клин, Лотошино, Истра, Восход, Солнечногорск и Шаховская.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО в регионе.

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