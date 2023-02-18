18 февраля 2023, 16:44
Депутат Госдумы Колунов встретился с родными военнослужащих в Красногорске
Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов продолжает проводить приемы родных военнослужащих 120 избирательного округа Подмосковья. Такая встреча прошла в Красногорске, на ней депутат выслушал просьбы жителей, все они приняты в работу.
«Помимо вопросов, связанных с социальной сферой, благоустройством и жилищно-коммунальным хозяйством, часто получаю обращения от семей военнослужащих 120 округа, находящихся на передовой. С близкими наших героев мы встречаемся регулярно и всегда оказываем посильную помощь», — сказал депутат.
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Сергей Колунов рассказал, что один из участников встречи попросил помощи в приобретении дизельного генератора и сопутствующих товаров для военнослужащего, выполняющего боевые задачи в зоне СВО.
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«В ближайшее время приобретем все необходимое и направим в место дислокации воинской части», — отметил депутат.
При поддержке Сергея Колунова в прошлом году в зону проведения СВО было отправлено более 30 машин с необходимой экипировкой, продуктами питания и инструментами. В центры помощи беженцам Подмосковья было передано порядка пяти тонн гумпомощи.
В 120 избирательный округ входят Красногорск, Волоколамск, Клин, Лотошино, Истра, Восход, Солнечногорск и Шаховская.
Ранее губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО в регионе.
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Красногорск
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