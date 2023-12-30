Подмосковье 30 декабря 2023, 01:47 Депутат Госдумы Колунов снял с «Елки желаний» еще один шар с мечтами ребенка из ДНР

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Депутат Государственной думы Сергей Колунов снял еще один шар с «Елки желаний». На нем оказалась мечта мальчика из Тельмановского района ДНР.

«Мечтает о мобильном телефоне. Заветное желание — стать фотохудожником», — сообщил депутат.

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Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года. Подмосковные чиновники и депутаты попробовали себя в роли Деда Мороза и сняли с елки шары с мечтами детей. В этом году участниками акции стали ребята из новых регионов России, а также дети участников СВО, дети-сироты и из малообеспеченных семей.

«Мечты сбываются. Одну мечту исполним мы», — подытожил Колунов.

Ранее шар с елки сняла заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная. Она подарит девочке из ДНР классическую гитару.