Подмосковье 22 мая 2023, 13:15 Депутат Колунов и Фонд «СК Развитие» передали антидроновое ружье инженерному полку в Подмосковье

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Депутат Госдумы Сергей Колунов совместно с Фондом адресной помощи «СК Развитие» передал антидроновое ружье в подмосковный 45-й инженерно-маскировочный полк. Оборудование подавляет каналы приема-передачи связи на летящем дроне, в результате чего теряется его связь с пультом управления.

«За последние годы беспилотники стали неотъемлемой частью боевых действий: в специальной военной операции широко используются не только военные дроны, но и обычные, „гражданские“ квадрокоптеры», — отметил Колунов.

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По его словам, массовое использование такой техники обуславливает необходимость наличия в войсках современных средств борьбы с ней.

Устройство испытали совместно с военнослужащими: попадая в дрон, объект зависает в воздухе, а затем совершает аварийную посадку. После этого его можно перепрограммировать и использовать уже в своих целях. В скором времени антидроновое ружье доставят на передовую.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с личным составом 21-й Софринской бригады. Он заявил, что власти считают своим долгом быть максимально вовлеченными и делать все необходимое для помощи военным.

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