Депутат Госдумы Коган передал военным коптеры и тепловизоры перед отправкой в зону СВО | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 05:35 Депутат Госдумы Коган передал военным коптеры и тепловизоры перед отправкой в зону СВО

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На полигонах в Серпухове и Ногинске завершается подготовка мобилизованных военнослужащих перед отправкой в зону СВО. С ребятами встретился депутат Госдумы Александр Коган. Он передал подразделениям дополнительные комплекты раций, аккумуляторов, бинокли, зимние палатки, коптеры, тепловизоры.

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Александр Коган отметил, что Министерство обороны обеспечило военнослужащих всем необходимым.

«Встречались здесь неделю назад с мобилизованными ребятами, вникали в их социальные проблемы, точнее, социальные проблемы их семьи, договаривались, как будем курировать, дали свои личные телефоны, уже работаем с их семьями. Обратили внимание на то, как снабжаются, комплектуются ребята. Могу сказать, что Минобороны полностью выполняет свои обязательства, по полной программе, то есть абсолютно все есть, ни в чем не нуждаются», — сказал Александр Коган.

В рамках программы курса подготовки мобилизованные проходят обкатку гусеничной техникой. Также под руководством опытных инструкторов в составе подразделений они отрабатывают поражение бронетехники, совершенствуют стрелковые навыки, выполняя стрельбу из автоматов АК-74 и РПК.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил ускорить выплаты семьям военнослужащих.