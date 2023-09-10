Подмосковье 10 сентября 2023, 10:37 Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила работу избиркомов в Дмитрове Рой Евгений Александрович

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Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Дмитрове. Ее порадовало, что выборы в Московской области проходят в спокойной и доброжелательной атмосфере.

Ирина Роднина пообщалась с членами участковых избирательных комиссий, в том числе с представителями выездных УИКов.

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«Главное, что люди хотят быть участниками политического процесса, не стоять в стороне, а развивать свой город, свой регион», — заявила Роднина.

Вместе с Родниной на избирательные участки пришла депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

«Я по старой привычке проголосовала в первый день рано утром. Сына взяла с собой, чтобы учился выполнять в будущем свой гражданский долг», — рассказала Шевченко.

В Подмосковье стартовал финальный день выборов. Для удобства избирателей впервые в регионе применили формат дистанционного электронного голосования.

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