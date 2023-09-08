Подмосковье 08 сентября 2023, 21:10 Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила избирательный участок в Долгопрудном Михаил Раскин

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Ирина Роднина посетила избирательный участок № 342 в доме культуры «Вперед», в Долгопрудном. Ранее на этом УИК проголосовал глава округа Владислав Юдин.

«Гражданин, который обсуждает те или иные решения власти, но не участвует во власти посредством голосования, сам ущемляет себя в правах. Если перед вами несется поезд, несется к новым горизонтам и достижениям, то гораздо лучше быть в нем, чем просто проводить состав взглядом», — отметила Роднина.

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Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.

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