10 сентября 2023, 11:01
Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила избирательные участки в Лобне
Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила несколько избирательных участков в Лобне. Она пообщалась с наблюдателями и обсудила избирательный процесс.
По словам Родниной, Лобня сильно изменилась в лучшую сторону за последнее время. Депутат вспомнила строительство соцобъектов, капремонт учебных учреждений, реконструкцию крупных транспортных магистралей и другие изменения в муниципалитете.
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Ранее она посетила избирательные участки в Дмитрове, Химках и Долгопрудном.
В Подмосковье стартовал финальный день выборов. Для удобства избирателей впервые в регионе применили формат дистанционного электронного голосования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Выборы в Подмосковье — 2023
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