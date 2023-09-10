Подмосковье 10 сентября 2023, 11:01 Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила избирательные участки в Лобне

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Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила несколько избирательных участков в Лобне. Она пообщалась с наблюдателями и обсудила избирательный процесс.

По словам Родниной, Лобня сильно изменилась в лучшую сторону за последнее время. Депутат вспомнила строительство соцобъектов, капремонт учебных учреждений, реконструкцию крупных транспортных магистралей и другие изменения в муниципалитете.

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Ранее она посетила избирательные участки в Дмитрове, Химках и Долгопрудном.

В Подмосковье стартовал финальный день выборов. Для удобства избирателей впервые в регионе применили формат дистанционного электронного голосования.

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