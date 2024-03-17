Подмосковье 17 марта 2024, 17:03 Депутат Госдумы Ирина Роднина не нашла нарушений в работе избирательного участка № 1329 в Лобне

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Депутат Государственной думы Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Лобне. Первым стал участок № 1329 в школе № 7.

Как подчеркнула трехкратная олимпийская чемпионка, голосование проходит в штатном режиме, замечаний нет.

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«Нет никаких замечаний. Совсем новое здание, помещений много, свободно. Все организовано, как всегда, хорошо. Народ идет, участвует в выборах», — рассказала Ирина Роднина.

Она отдельно отметила работу участников избирательных комиссий, которые находятся на местах третий день.

«Три дня — это тяжело для тех, кто работает, конечно, в избирательной комиссии, но удобно для населения. Вы знаете, что мы попробовали, когда была пандемия, и это очень многим понравилось. Так что плюс сегодня еще и праздники. Масленица и Прощеное воскресенье, так что настроение у всех хорошее», — поделилась Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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