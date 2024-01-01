Подмосковье 01 января 2024, 22:30 Депутат Госдумы Хаматов исполнил новогоднюю мечту подростка из ДНР

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Депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов осуществил заветное желание десятилетнего Артура Лукьянова, проживающего в селе Безыменное в Донецкой Народной Республике. Мечта мальчика была связана с футболом.

Парламентарий в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» помог подростку получить форму спортивного клуба «Зенит», а также мяч с автографами всех членов команды. Подросток очень любит футбол и сам тренируется.

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Помимо этого, видеообращение к юному футболисту записал защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков. Он пожелал мальчику, чтобы все его планы реализовались, а он сам стал большим и сильным спортсменом. Также Чистяков поздравил Артура с наступающим 2024 годом.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов в рамках благотворительной акции «Елка желаний» решил исполнить новогоднее желание подростка из Донецка, который хотел получить в подарок от Деда Мороза фотоаппарат.

Знаменитый ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин сделал необычный подарок восьмилетнему жителю Егорьевска Георгию. В подарочный набор путешественника для мальчика вошли космическое питание, компас, настольная игра и красочная книга.