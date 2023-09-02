02 сентября 2023, 17:24
Депутат Госдумы Чаплин вручил участнику СВО медаль «За отвагу» в Коломне
Коломна отметила 846-й день рождения. Депутат Госдумы Никита Чаплин поздравил жителей с праздником и вручил почетные награды выдающимся жителям городского округа. В этот день участник СВО получил медаль «За отвагу».
«Коломна — настоящая жемчужина Подмосковья, которая богата своей историей и традициями. Туристы всегда возвращаются в Коломну, чтобы снова увидеть кремль, посетить уникальные храмы, музеи и фестивали. Спасибо всем, кто своим трудом и профессионализмом вносит вклад в развитие нашего городского округа», — подчеркнул парламентарий.
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Среди награжденных были работники сферы образования, здравоохранения, градостроительных предприятий и сельскохозяйственной отрасли.
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