Эксклюзив 02 сентября 2023, 17:24 Депутат Госдумы Чаплин вручил участнику СВО медаль «За отвагу» в Коломне Фото: пресс-служба депутата Госдумы Никиты Чаплина

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Коломна отметила 846-й день рождения. Депутат Госдумы Никита Чаплин поздравил жителей с праздником и вручил почетные награды выдающимся жителям городского округа. В этот день участник СВО получил медаль «За отвагу».

«Коломна — настоящая жемчужина Подмосковья, которая богата своей историей и традициями. Туристы всегда возвращаются в Коломну, чтобы снова увидеть кремль, посетить уникальные храмы, музеи и фестивали. Спасибо всем, кто своим трудом и профессионализмом вносит вклад в развитие нашего городского округа», — подчеркнул парламентарий.

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Среди награжденных были работники сферы образования, здравоохранения, градостроительных предприятий и сельскохозяйственной отрасли.

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