Подмосковье 01 сентября 2023, 11:55 Депутат Госдумы Чаплин принял участие в открытии новых школ в Коломне Пресс-служба депутата Госдумы Никиты Чаплина

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Торжественное открытие нового корпуса школы № 21 на улице Кутузова и пристройки к флагманской гимназии № 2 «Квантор» прошло в Коломне 1 сентября. Депутат Госдумы Никита Чаплин принял участие в торжественных линейках и поздравил учащихся с началом нового учебного года.

«Для меня очень важно, чтобы дети получали качественное образование, а учителя могли работать в достойных условиях. Поэтому ход работ я контролировал лично в рамках „Народной программы Единой России“. Нам удалось создать современное образовательное пространство, в котором учтены возможности и для учебы, и для досуга», — поделился депутат.

Школу № 21 построили в Коломне в 1953 году. Отмечается, что образовательное учреждение входило в топ-100 лучших в Подмосковье. Новый корпус рассчитан на 525 мест, его возвели по нацпроекту «Образование».

Гимназия № 2 «Квантор» основана в 1957 году. Она дважды становилась победителем национального проекта «Образование» и также входит в топ-100 лучших общеобразовательных организаций Московской области. Гимназия имеет множество наград, включая грант губернатора Московской области «Умные школы».

Помимо этого, по результатам тестирования школьников в формате PISA в 2019 году гимназия № 2 вошла в тройку лучших образовательных организаций Подмосковья по формированию функциональной грамотности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и Сергей Лавров открыли новый учебный год в гимназии Примакова. Они пожелали ребятам «смелых решений и ярких побед».

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