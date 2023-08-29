Подмосковье 29 августа 2023, 09:00 Депутат Госдумы Бутина встретилась с жителями микрорайона Цемгигант в Воскресенске по вопросам ЖКХ Светлана Плотникова

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Жители микрорайона Цемгигант в Воскресенске встретились с депутатом Госдумы Марией Бутиной. Горожане задавали парламентарию вопросы о водоснабжении и благоустройстве территории.

По словам председателя дома № 25 по улице Мичурина Галины Есауловой, люди смогли поднять на встрече все интересующие темы.

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«Мария Бутина взяла на контроль вопрос с качеством давления холодного водоснабжения в нашем доме. Также надеемся, что улучшится качество работы нашей управляющей компании после этой встречи», — подчеркнула она.

Также в дискуссиях участвовали первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов, глава Воскресенска Алексей Малкин и представители местных коммунальных служб.

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