Подмосковье 22 декабря 2023, 19:31 Депутат Госдумы Александр Толмачев передал детям из Подмосковья новогодние подарки Пресс-служба «Единой России»

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Депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Толмачев позаботился о школьниках из малообеспеченных и многодетных семей, которые проживают в поселке Степановское городского округа Электросталь. Он вручил им новогодние подарки.

Для учеников начальных классов Степановской средней общеобразовательной школы имени Б. А. Воробьева подготовили праздничное представление, которое состоялось в доме культуры «Всеволодово» с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все девять детей из малообеспеченных и многодетных семей получили сладкие подарки и наборы юного художника.

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«Следующий год — Год семьи, а семьи в России должны быть многодетными. Помогаем родителям, которые воспитывают сразу нескольких ребят, и сделаем все, чтобы таких семей стало больше», — указал Александр Толмачев.

Он добавил, что государство всегда готово прийти на помощь, если многодетные или малообеспеченные семьи нуждаются в этом. Для этого действуют федеральные меры поддержки и адресная помощь от депутата и его команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава» ко Дню матери.

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