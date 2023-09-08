Подмосковье 08 сентября 2023, 21:39 Депутат городского совета Меденцева проверила избирательный участок в Жуковском пресс-служба администрации г.о. Жуковский

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Директор детской школы искусств № 1 и депутат городского Совета Елена Меденцева проверила избирательный участок в Жуковском. Она отметила высокий уровень проведения.

«Хотела бы отметить хорошую организацию избирательного процесса. Участки будут открыты сегодня, завтра и послезавтра, с восьми утра до восьми вечера. Призываю всех жуковчан выразить свою гражданскую позицию», — отметила Меденцева.

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Депутат заявила, что уже проголосовала дистанционно.

Голосование продлится до 10 сентября. Для удобства избирателей впервые в регионе применяется формат дистанционного электронного голосования. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

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