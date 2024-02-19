Подмосковье 19 февраля 2024, 21:04 Депутат ГД Вячеслав Фетисов встретился с рабочими филиала АО «Мострансавто» в Лыткарине Источник фото: Александр Щербаков

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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в ходе рабочего визита в Лыткарино встретился с коллективом межрайонного автотранспортного предприятия № 1 — филиала АО «МОСТРАНСАВТО». Главными темами обсуждения стали развитие транспортной инфраструктуры города, а также дополнительное оснащение автобусного парка.

Фетисов отметил важность обеспечения комфортной жизни горожан благодаря доступному и удобному транспорту.

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Сотрудники предприятия задали множество вопросов депутату, а также высказали свои предложения и отзывы, касающиеся условий труда, социальных гарантий и возможностей профессионального роста.

Фетисов пообещал рабочим передать их предложения в соответствующие органы власти, а также заявил о своей готовности поддержать инициативы для улучшения условий работы сотрудников.

После завершения встречи депутат подчеркнул, что благодаря совместным усилиям работников предприятия и представителей власти удастся обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров.

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