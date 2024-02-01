01 февраля 2024, 21:48
Депутат ГД Колунов отправил очередной гуманитарный груз в зону СВО
Депутат Колунов и ГК «Садовое кольцо» собрали 10 тонн стройматериалов для СВО
Депутат Госдумы Сергей Колунов отправил очередной груз гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, собрав вместе с ГК «Садовое кольцо» и ООО «СК Виста-Групп» 10 тонн строительных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
Гуманитарный груз передут 119-й территориальной бригаде связи. По словам депутата, инициатор сбора — старший лейтенант Юлия Шканова, которая стала победительницей конкурса «Женщина — Герой». Она сама участвует в спецоперации и знает, что нужно фронту.
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«Присоединился к сбору сам, подключил и красногорских муниципальных депутатов. Теперь личный состав бригады сможет провести работы по восстановлению парка боевых машин», — рассказал Колунов.
В состав груза вошли строительные материалы, в частности, оргстекло, сварная сетка и рабица. Часть из них используют для возведения блиндажа для тылового пункта управления, остальные пойдут на восстановление парка боевых машин.
Парламентарий и ГК «Садовое кольцо» и раньше отправляли гуманитарные грузы военнослужащим из Подмосковья. В 2022 году в зону СВО приехали 30 автомобилей с мобильной баней, продуктами питания, инструментами и снаряжением. В последние месяцы бойцам отправили экипировку, квадрокоптеры, прицелы и антидроновые ружья.
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