Подмосковье 19 февраля 2024, 20:21 Депутат ГД Фетисов встретился с представителями предприятий Лыткарина Источник фото: Александр Щербаков

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Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов принял участие в заседании совета директоров предприятий Лыткарина. В ходе рабочего визита он подчеркнул важность встреч с избирателями, потому что именно благодаря им удается своевременно решать проблемы.

Участники обсудили итоги социально-экономического развития прошлого года, а также наметили перспективы на 2024-2025 годы. Особенное внимание Фетисов уделил развитию лыткаринских предприятий военно-промышленного комплекса.

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Фетисов также отметил важность проведения спортивных и культурных мероприятий для молодежи. А также заострил свое внимание на вопросах экологии, подчеркнув важность благоустройства и улучшения качества жизни горожан.

После заседания Вячеслав Фетисов ответил на вопросы жителей Лыткарина и пообещал учесть все предложения в своей будущей работе.

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