19 февраля 2024, 20:21
Депутат ГД Фетисов встретился с представителями предприятий Лыткарина
Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов принял участие в заседании совета директоров предприятий Лыткарина. В ходе рабочего визита он подчеркнул важность встреч с избирателями, потому что именно благодаря им удается своевременно решать проблемы.
Участники обсудили итоги социально-экономического развития прошлого года, а также наметили перспективы на 2024-2025 годы. Особенное внимание Фетисов уделил развитию лыткаринских предприятий военно-промышленного комплекса.
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Фетисов также отметил важность проведения спортивных и культурных мероприятий для молодежи. А также заострил свое внимание на вопросах экологии, подчеркнув важность благоустройства и улучшения качества жизни горожан.
После заседания Вячеслав Фетисов ответил на вопросы жителей Лыткарина и пообещал учесть все предложения в своей будущей работе.
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