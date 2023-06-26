Подмосковье 26 июня 2023, 15:44 Депутат Екатерина Лобышева вместе с администрацией открыли в Воскресенске сбор помощи бойцам СВО

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Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО стартовал в Воскресенске. Груз на передовую доставит военнослужащий Александр, который приехал в город на время отпуска.

Администрация городского округа Воскресенск вместе с депутатом Московской областной Думы Екатериной Лобышевой открыли очередной сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Посылку уже укомплектовали современной амуницией.

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Для приема гуманитарной помощи в Воскресенске работают волонтерские пункты сбора. Информацию об их графике работы и местоположении можно найти по ссылке.

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