Подмосковье 23 июня 2023, 17:35 «Комплексные услуги». Депутат Мособлдумы Ефимов — о центре подготовки контрактников в Балашихе Депутат Ефимов отметил высокий уровень работы центра подготовки контрактников в Балашихе Алексей Кашпуров

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Пункт подготовки добровольцев службы по контракту, расположенный в Балашихе, комплексно предоставляет услуги, отметил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. Он посетил центр и осмотрел медицинский блок, учебные кабинеты, казармы, столовую. По его словам, работа организована на высоком уровне, на территории — порядок. Ежедневно здесь принимают добровольцев из Подмосковья и других регионов России.

По мнению Тараса Ефимова, центр в Балашихе за короткое время выстроил грамотную работу по приему добровольцев.

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«Я пообщался с будущими контрактниками — они отмечают самое важное преимущество пункта отбора — это комплексное предоставление услуг — медкомиссия, открытие счета в банке, получение юридической консультации, в том числе о полагающихся льготах. Также ребята отмечают хорошее питание, и оно действительно организовано на высоком уровне», — подчеркнул депутат.

При посещении учебных классов парламентарий отметил наличие учебных гранат и мин, в том числе ПФМ-1 «Лепесток». Занятия проводят профессиональные инструкторы — ветераны боевых действий и участники СВО.

«Они рассказывают такую информацию, которую не прочитать ни в одном учебнике, все наглядно. Каждый боец собирает и разбирает все изделия до автоматизма, обучается азам оказания медицинской помощи в полевых условиях», — добавил Тарас Ефимов.

Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Подмосковье по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2. Пройти обучение могут мужчины из всех регионов России.

Информацию о службе можно узнать по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Подробности о мерах социальной поддержки размещены на портале контрактмо.рф.