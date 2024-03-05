Подмосковье 05 марта 2024, 18:48 Депутат Денис Перепелицын поздравил семьи участников СВО в Мытищах с 8 Марта пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Семьи военнослужащих спецоперации из Мытищ получили поздравления в честь Международного женского дня. Женщин лично поздравил депутат Московской областной думы Денис Перепелицын.

В ходе встречи обсудили различные темы, начиная от мер социальной поддержки и заканчивая вопросами трудоустройства. Денис Перепелицын также выразил слова поздравлений и пожеланий от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева. Депутат выразил благодарность всем женщинам и вручил им букеты цветов.

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На встрече присутствовали руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов Мытищ Юрий Гончарук и атаман мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов.

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