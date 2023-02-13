Подмосковье 13 февраля 2023, 14:15 Депутат Чаплин передал бойцам СВО 100 коробок медикаментов и продуктов

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Акцию по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных жителей запустили в Луховицах в октябре 2022 года. Еженедельно волонтеры отправляют груз на главный областной склад, а оттуда — в зону проведения СВО. В этот раз к акции присоединился депутат Никита Чаплин.

Депутат от «Единой России» отправил на передовую 100 коробок медикаментов и продуктов для мобилизованных.

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«Мы видим, как каждый день из разных регионов уходят десятки фур с гуманитарным грузом, собранным нашими гражданами. Наши герои, которые имеют доступ к мобильной связи, передают благодарность всем неравнодушным жителям и волонтерам за помощь», — сообщил Чаплин.

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Он также подчеркнул, что бойцы ощущают поддержку из дома, которая придает сил идти вперед.

«Хочу выразить благодарность однопартийцам, молодгвардейцам и всем неравнодушным россиянам», — сказал депутат.

Пункты сбора открыты и на базе общественных приемных: жители Подмосковья идут на приемы граждан и приносят то, что хотят передать бойцам.

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