Подмосковье 27 декабря 2023, 13:41 Депутат Александр Волнушкин принял участие в акции «Елка желаний» в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Депутат Московской областной Думы Александр Волнушкин посетил городской округ Солнечногорск, чтобы вручить подарки юных участникам благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечты двух ребят.

Александр Волнушкин вручил гитару 14-летней Ксении, а ее 5-летнему брату Семе — железную дорогу. Также для девочки подготовили сюрприз: она стала участницей мастер-класса по игре на музыкальном инструменте от заслуженного артиста России Виктора Зинчука.

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«„Елка Желаний“ самая светлая и добрая акция из всех! Каждый ребенок должен верить в чудо и главного волшебника — Деда Мороза. Совместно с депутатом городского округа Солнечногорск Алексеем Панкратовым исполнили мечты ребят. Помимо гитары, Ксюша получила мастер-класс от виртуоза мирового уровня Виктора Зинчука. Теперь тепло его мастерства будет жить в гитаре девочки», — отметил Александр Волнушкин.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Всего в этом году в Солнечногорске исполнят желания 53 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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