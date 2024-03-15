Подмосковье 15 марта 2024, 11:39 Депутат Александр Толмачев оценил работу центра наблюдения за выборами в Подмосковье Фото: пресс-центр Московской области по выборам президента России

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Депутат Госдумы Александр Толмачев посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области в первый день голосования. Здесь можно в режиме реального времени увидеть все, что происходит на избирательных участках региона.

«Здорово, что здесь ты можешь своими глазами увидеть все, что происходит на конкретном УИКе. Это снимет часть вопросов, которые могут родиться у тех, кто дискредитирует избирательную систему нашей страны», — подчеркнул Александр Толмачев.

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Депутат также отметил, что возможность голосовать три дня, в том числе дистанционно, — это очень удобно для жителей. Сам исполнит гражданский долг на избирательном участке, его сестра — через ДЭГ, а мама взяла открепительное удостоверение и проголосует прямо на работе.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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