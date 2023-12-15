15 декабря 2023, 09:46
Депутат Александр Наумов получил почетную грамоту в Мособлдуме
Конференция в честь 30-летия Конституции России и Мособлдумы прошла в Подмосковье. В ней приняли участие представители фракции КПРФ во главе в Александром Наумовым. Он получил почетную грамоту Совета федерации.
Участие в конференции так же приняли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, представители Совета федерации, Госдумы и другие. На ней представили экспонаты, связанные с историей ведомства, а в выступлениях затронули основные направления деятельности парламента.
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На встрече наградили депутатов Мособлдумы и ветераном. Так, заместитель председателя ведомства Александр Наумов получил почетную грамоту Совета федерации за добросовестный труд, вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Мособлдуму с 30-летием со дня образования.
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Мособлдума
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