Подмосковье 15 декабря 2023, 09:46 Депутат Александр Наумов получил почетную грамоту в Мособлдуме Фото: пресс-служба Мособлдумы, пресс-служба Дома Правительства Московской области / https://vk.com/a_naumov_kprf?w=wall710355360_1413

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Конференция в честь 30-летия Конституции России и Мособлдумы прошла в Подмосковье. В ней приняли участие представители фракции КПРФ во главе в Александром Наумовым. Он получил почетную грамоту Совета федерации.

Участие в конференции так же приняли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, представители Совета федерации, Госдумы и другие. На ней представили экспонаты, связанные с историей ведомства, а в выступлениях затронули основные направления деятельности парламента.

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На встрече наградили депутатов Мособлдумы и ветераном. Так, заместитель председателя ведомства Александр Наумов получил почетную грамоту Совета федерации за добросовестный труд, вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Мособлдуму с 30-летием со дня образования.

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