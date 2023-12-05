Подмосковье 05 декабря 2023, 10:08 Депутат Александр Наумов напомнил о мерах поддержки семей участников СВО в Подмосковье Телеканал «360»

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Ряд мер поддержки действует в Подмосковье для участников СВО и их семей. О них в интервью «360» рассказал заместитель Председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

По словам депутата, за последние годы в Подмосковье увеличили социальную поддержку. На эти целив этом году регион направил 114 миллиардов рублей. Он напомнил, что в области увеличили размер пенсии для одиноко проживающих пенсионеров — они получают 18 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей поддержки ежемесячно начисляют многодетным семьям. Особое внимание уделяют тем, чьи родственники ушли служить по контракту.

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«Мы, депутаты, работаем в тесном контакте с Правительством Подмосковья, с комитетами областного парламента, идет межфракционная работа. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы население региона получало достойную социальную поддержку», — сказал Наумов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал самые востребованные запросы от жен и матерей участников СВО. Это занятия спортом для детей, перерасчеты оплаты за ЖКУ, реабилитация и медицинская помощь.

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