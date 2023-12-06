Подмосковье 06 декабря 2023, 10:26 Депутат Александр Коган проконтролировал строительство очистных сооружений в Кашире Телеканал «360»

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Депутат Государственной Думы Александр Коган посетил Каширу с рабочим визитом. Он осмотрел строительство очистных сооружений в Терново-1 и магистрального трубопровода.

Инфраструктура очистных сооружений в Кашире серьезно устарела — ей более 50 лет, а износ составляет 85%. Конструкция уже не отвечает нормам и требованиям экологической безопасности.

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«Мы увидели, что строятся огромные очистные сооружения по современным технологиям. Они будут обслуживать Каширу, Ожерелье, Зендиково, Новоселки. Это 44 тысячи жителей и огромный объем — 20 тысяч „кубов“ в сутки будет сбрасываться. Эти очистные сооружения очень нужны городу», — сказал депутат Государственной думы Александр Коган.

Также решается вопрос с теплоснабжением района Березовая роща. Для этого прокладывают магистральный трубопровод, а скоро установят и новый насос.

«Насос, который повысит давление в сети, к нам уже приехал из Краснодара. До конца недели мы его установим. И надеемся, что во всем микрорайоне Березовая роща закроем вопрос отопления», — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Также прорабатывается вопрос с благоустройством Садовой улицы в районе Кашира-2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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