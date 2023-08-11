Подмосковье 11 августа 2023, 21:23 Денис Мантуров осмотрел парашютный завод и производство пластмасс в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Зампред правительства России и министр промышленности и торговли Денис Мантуров побывал в Солнечногорске и осмотрел механический завод парашютов и завод «Европласт». В мероприятиях поучаствовала зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«„СМЗ“ — завод с более чем 150-летней историей. Основан в 1869 году как „Самоткацкая бумажная фабрика“. С 1933 года основной деятельностью является выпуск парашютов и парашютных систем», — рассказала Зиновьева.

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На заводе есть текстильная и химическая лаборатории. В них ткани проверяют на огнеустойчивость, водопроницаемость и прочность. На производстве работают почти 400 человек.

Солнечногорский завод «Европласт» является крупнейшим производителем ПЭТ-упаковки в стране. За 26 лет предприятие расширилось до семи тысяч квадратных метров.

«Сегодня на заводе „Европласт“ трудятся почти 600 человек. Практически каждая третья пластиковая бутылка в стране выпущена именно на этом предприятии», — добавила зампред.

Зиновьева подчеркнула, что оба предприятия активно взаимодействуют с колледжами региона.

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