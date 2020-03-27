Денис Майданов спел на балконе многоэтажки в Одинцове

Жители подмосковной Трехгорки отвлеклись от новостей про коронавирус благодаря спонтанному концерту. Денис Майданов выступил для них прямо на балконе многоэтажки. Певец решил поддержать людей, которые находятся на карантине.

Люди поймали настроение. Многие, распахнув окна, подпевали Майданову из квартир. Прохожие тоже не оставались равнодушыми. Всеобщее напряжение переросло в огромную благодарность и надежду на завтра.

Источник фото: телеканал «360»

«Аплодисменты людей, которые стоят на балконах, смотрят в окна, это прежде всего аплодисменты нашим медикам, на которых сегодня свалилась очень большая работа, очень большая ответственность, и все наши надежды связаны именно с ними, поэтому сегодня этот концерт, это приветствие от людей тоже в их сторону», - сказал заслуженный артист России Денис Майданов.

Источник фото: телеканал «360»

Особенно бурно концерт на высоте восприняли пожилые люди. Выступление растрогало их до слез. Общаясь со зрителями, артист напомнил, как важно оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих.