Денис Майданов спел на балконе многоэтажки в Одинцове
Люди поймали настроение. Многие, распахнув окна, подпевали Майданову из квартир. Прохожие тоже не оставались равнодушыми. Всеобщее напряжение переросло в огромную благодарность и надежду на завтра.
«Аплодисменты людей, которые стоят на балконах, смотрят в окна, это прежде всего аплодисменты нашим медикам, на которых сегодня свалилась очень большая работа, очень большая ответственность, и все наши надежды связаны именно с ними, поэтому сегодня этот концерт, это приветствие от людей тоже в их сторону», - сказал заслуженный артист России Денис Майданов.
Особенно бурно концерт на высоте восприняли пожилые люди. Выступление растрогало их до слез. Общаясь со зрителями, артист напомнил, как важно оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих.