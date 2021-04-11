Денис Майданов и дети-инвалиды из Подмосковья записали песню ко Дню космонавтики

Певец Денис Майданов вместе с юными солистами «Радость моя» во Власихе записали песню и клип, посвященные полету в космос, — «Лети в небо». Также коллектив детей-инвалидов представит эту композицию на международном конкурсе «Мир без границ».

Если захотеть, можно и в космос полететь, а что уж говорить о детской мечте. Дети записали трек к 60-летию первого полета Юрия Гагарина. Стихи написали родители, музыку — руководитель коллектива. Музыкальной группе всего несколько месяцев. Не все сразу далось легко. У детей разные недуги: глухота, незрячесть, аутизм. Но упорство и одаренность сделали свое дело. Мечта ребят исполнилась при содействии Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Сотрудники ведомства познакомили группу «Радость моя» с Денисом Майдановым, организовали встречу и помогли записать новый хит.

«Наши ребята записались с профессиональным звуком, на профессиональной аппаратуре, и помог нам Денис Майданов. Скоро со всех телеэкранов страны смотрите нас», — рассказала руководитель центра реабилитации детей-инвалидов «Радость моя» Инна Орлова.

Запись песни и встреча с артистом прошли во Дворце культуры во Власихе. Его построили еще в 60-х годах. Полностью его модернизировали в прошлом году. За все это время в ДК побывало немало знаменитостей. Но Денис Майданов здесь впервые. Глава городского округа лично провел ему экскурсию. На большой сцене ДК дети спели с певцом и сняли космический клип.

Со звездой ребята сработались быстро. Песню и клип записали за один день. Несмотря на то, что раньше коллектив такого никогда не делал. Они не только пели, но и сами себе аккомпанировали.

«Я готова петь когда угодно и где угодно. Мои первые эмоции — это радость, гордость собой, уверенность в себе склеить. У меня все лайк», — поделилась солистка группы «Радость моя» Наталья Елистратова.

Другому участнику — Кириллу Носову — к публике не привыкать. У него свой YоuТubе-канал «Баян ТВ» и тысячи подписчиков.

«Запись клипа с Денисом я выложу на свой канал. Он, мне кажется, принесет еще больше лайков», — рассказал он.

В копилке у ребят клип пока один. Но песни уже три. Одну приготовили к 9 Мая. Так что очередной клип, похоже, не за горами.

«Группа „Радость моя“ уже на пути к созданию своего первого альбома, и, соответственно, со временем она начнет набирать просмотры и своих поклонников. Будем всяческим им помогать двигаться дальше», — рассказал певец Денис Майданов.

Возможно, именно их треки попадут на вершину хит-парадов. А песню «Лети в небо» коллектив отправит на международный конкурс «Мир без границ».