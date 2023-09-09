Подмосковье 09 сентября 2023, 14:01 Денис Лебедев проголосовал на выборах губернатора в Чехове Телеканал «360»

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Чемпион мира по боксу, член совета депутатов городского округа Чехов Денис Лебедев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья. Титулованный спортсмен посетил избирательный участок в школе № 3 в Чехове.

«Во-первых, губернатор должен быть ближе к народу. Во-вторых, больше внимания молодежи, потому что это будущее нашей страны. Если у нас будет здоровая молодежь во всех смыслах — физически, умственно и нравственно, тогда и государство будет соответствовать», — отметил Лебедев.

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Муниципальные и губернаторские выборы в Подмосковье проходят с 8 по 10 сентября. В регионе применили формат дистанционного электронного голосования для удобства избирателей. Сделать свой выбор можно и очно.