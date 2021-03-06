Денис Клявер поздравил жительниц Чехова с 8 Марта

В Чехове в честь 8 Марта женщинам вручили цветы и губернаторские грамоты. Также их пригласили на концерт, на котором выступил Денис Клявер.

Женщин поздравил глава городского округа Григорий Артамонов.

«С женщиной связаны все самые добрые и лучшие слова в жизни любого мужчины. Начиная от матери и заканчивая нашей родиной, которую у нас любят называть Родина-мать», — заявил он.

С праздником девушек поздравил и советник руководителя Московской области Александр Коган. Он вручил губернаторские грамоты.

«Вы выходите в космос, вы управляете страной, вы защищаете нашу родину, уже [числитесь] в рядах Вооруженных сил РФ. Но я точно знаю, что вам любая профессия по плечу», — сказал он.

Артамонов и Коган также поздравили с 8 Марта 16-летнюю школьницу Владу Потрусаеву. Ученица нарисовала новый Superjet 100 и вышла в финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Ее картину подарили Магнитогорскому музею.

«Про конкурс „Большая перемена“ рассказал нам классный руководитель. Я зарегистрировалась и уже ближе к лету захотела в нем действительно основательно поучаствовать. Но начиналось это все не очень серьезно, не думала, что будет вот такой большой результат», — рассказала Потрусаева.

Главным подарком в честь Международного женского дня стал праздничный концерт. Свои песни исполнил Денис Клявер.

На этом праздник не закончился. Представители местного отделения партии «Единая Россия» подарили женщинам две тысячи букетов и открытки.